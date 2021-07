Subtenente do Corpo de Bombeiros morre de Covid em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

A morte do subtenente do Corpo de bombeiros de Cruzeiro do Sul, Éden Abreu de Paula, 49, foi confirmada na manhã desta sexta-feira,16, no Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul. Depois de ficar dias internado na instituição de saúde com Covid-19, o militar não resistiu e morreu vítima da doença.

“Desde o dia 14 de junho ele estava internado, logo após foi para UTI e depois intubado, continuou na UTI o tempo todo e hoje às 4h da madrugada veio a óbito de uma parada cardíaca” disse Eliana, irmã do militar.

Em nota, o comando geral do Corpo de Bombeiros no Acre lamentou a morte do sargento.

𝐍𝐎𝐓𝐀 𝐃𝐄 𝐏𝐄𝐒𝐀𝐑

Com profundo pesar o Comando do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre comunica o falecimento do ST BM ÉDEM ABREU DE PAULA, 49 anos, a toda família Bombeiro Militar (oficiais, praças e servidores civis do CBMAC). Perda irreparável de um ente querido. O fato ocorreu na madrugada desta sexta-feira, em virtude de complicações decorrentes da COVID-19.

O militar ingressou na caserna em 10.01.1994, prestando relevantes serviços à instituição e à sociedade.

Oramos para que Deus dê forças à família enlutada para lidar com este momento tão difícil, e que ilumine a vida dos que ficaram e puderam construir momentos, desafios e vitórias ao lado do militar.

Cruzeiro do Sul, 16 de julho de 2021

Carlos Batista da Costa – CEL BM

Cmt.-Geral do CBMAC