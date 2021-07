Subestação de energia da ETA II que corria risco de desabar no Acre é demolida pelo Depasa

A subestação de energia que acionava as bombas da Estação de Captação de Água (ETA II), em Rio Branco, foi demolida pelo Secretaria de Infraestrutura no Acre (Seinfra) na tarde desta sexta-feira (2). O Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) anunciou o desligamento dos cabos de energia da da subestação na quinta-feira (24).

Com isso, o órgão falou que haveria uma redução na distribuição de água na capital acreana, mas que não faltaria água porque as equipes tinham um planejamento de emergência, caso fosse necessário. A redução no abastecimento atingiu cerca de 250 mil pessoas.

Com essa mudança, a parte elétrica que sai da Sobral vai alimentar exclusivamente a estação de tratamento e as bombas de captação da ETA II passam a ser alimentadas por uma nova rede.

Risco de desmoronar

No último dia 7, o governo Acre decretou situação de emergência e alertou para uma possível crise hídrica na capital. A principal estação de captação e tratamento de água, a ETA II, construída às margens do Rio Acre, apresentava várias rachaduras com o risco de desabar a qualquer momento.

O secretário garantiu que, com a troca da subestação, os desligamentos do sistema da ETA II e os constantes problemas no abastecimento devem acabar.