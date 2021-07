“Só tá sobrando pro meu rabo”, dispara Gladson após cobranças de servidores terceirizados

- Publicidade-

Na segunda-feira, 26, o governador Gladson Cameli (Progressistas) se irritou com a equipe de governo e pediu providências sobre o arraso de salários de servidores terceirizados.

Em frente a sua residência, em Cruzeiro do Sul, irritado com a morosidade como parte da equipe governamental que vem tratando o problema. Um dos que ouviu poucas e boas, foi o diretor da Casa Civil, Paulo Justino.

Visivelmente incomodado com a cobrança dos servidores, Gladson disse que esse impasse que já dura dois anos pode comprometer sua reeleição, além disso, ele voltou a solicitar o cancelamento dos contratos com as empresas terceirizadas inadimplentes. “Por que vocês não cancelam esses contratos e chamam outras. Vocês já esqueceram que isso está sobrando só pro meu rabo? O que está acontecendo aqui é todo dia um problema com essa daí. E eu quero saber por que isso está acontecendo, está continuando. Quantas vezes eu chamei você e o Alysson para que isso não acontecesse, que eu não ia aceitar esse tipo de coisa. Eu chego aqui em Cruzeiro do Sul com minha cabeça a mil por hora, e os coitados que recebem um salário mínimo, sem receber… Isso fica muito bonito pra minha cara um negócio desse, rapaz”, desabafou.

Veja o Vídeo: