Sipam prevê sexta-feira (16) com tempo nublado e possibilidade de chuvas rápidas no Acre

O tempo segue aberto no Acre nesta sexta-feira (16). A previsão para todo o Estado é de céu variando claro a parcialmente nublado. Na região do Vale do Juruá, há possibilidade de chuvas rápidas e isoladas no período da tarde e/ou noite. Nas demais regiões acreanas, inclusive na capital, Rio Branco, não há previsão de chuva.