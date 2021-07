Sikêra Jr. debocha de Bolsonaro na TV e ironiza presidente ao vivo: “Deixa de ser frouxo”

- Publicidade-

A princípio, o governante foi transferido de Brasília para um hospital de São Paulo, após alegar fortes dores abdominais. Por conta disso, na entrevista com o apresentador nordestino, ele se encontrava deitado em um leito, respirando com a ajuda de aparelhos.

Entretanto, ao falar com Sikêra Jr., Bolsonaro acabou tomando uma bronca ao vivo. “Vou falar com o senhor da maneira que eu gosto de falar, me perdoe. Vamos deixar de ‘mimimi’, levanta logo daí. O senhor é um atleta. Deixa de ser frouxo. Fica aí fazendo manha. Está de atestado?”, indagou.

“Estou melhor agora, depois que comecei a falar com você”, disse o presidente, levando o deboche do famoso na brincadeira. Por fim, o apresentador agradeceu a presença do político em seu programa policial.

“Quero agradecer pela consideração com este velho e com o nosso público brasileiro. Conservador, patriota. Eu sei com quem eu me comunico”, afirmou Sikêra Jr.