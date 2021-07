Sexta-feira é dia D de vacinação contra H1 N1 em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

De acordo com o secretário municipal de saúde de Cruzeiro do Sul Agnaldo Lima, a vacinação contra a influenza já vinha acontecendo nas unidades de saúde. Porém, como o momento é da vacinação contra a Covid-19, as pessoas não estão tomando a vacina da Influenza.

Para isso ,houve uma necessidade de criar o dia D de vacinação. “Na sexta-feira,9, será o dia D de vacinação contra a Influenza e H1N1 em todas as unidades de saúde da zona urbana. Com isso, não terá aplicação da segunda dose da Covid-19 nesse dia. A pessoa que tomou a vacina da Covid-19 só pode tomar a influenza a partir de 15 dias”.

Segundo Agnaldo Lima , na zona rural a vacina da influenza estará disponível na próxima semana.