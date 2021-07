- Publicidade-

O Sindicato dos Empregados no Setor de Segurança Privada do Acre (Sesspac) emitiu uma nota convidando os funcionários da empresa Protege para uma reunião nesta sexta-feira (16).

A reunião acontecerá na sede do sindicato, na rua Rui Quintino Bocaiúva, N° 396, no Centro de Rio Branco, e tem como objetivo tratar do pagamento das verbas rescisórias dos funcionários.

Confira a nota: