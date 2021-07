Sesacre confirma que vai desativar 60 leitos de UTI

- Publicidade-

Nesta terça-feira, 27, a Secretaria de Estado da Saúde confirmou a redução de 56 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e de enfermaria Covid-19 em três das unidades de referência no Acre.

“Isso se deu para acompanhar a taxa de ocupação. A Sesacre mantém a estrutura de UTI (espaço físico e equipamentos) para caso se necessário novamente”, informou a Sesacre.

A redução é para o funcionamento das UTIs não ficarem ociosas. No Pronto Socorro eram 30 leitos, agora são 10; Hospital de Campanha de Rio Branco eram 50 leitos e agora são 30, e no Hospital de Campanha do Juruá eram 26 leitos e agora são 10.