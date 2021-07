Servidores da educação prometem manifestação para cobrar acordo firmado na justiça com governo

- Publicidade-

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), Rosana Nascimento, garantiu que os servidores da educação vão realizar uma manifestação contra o governo na segunda-feira, 26.

O motivo é que a atual gestão não tem arcando com as propostas apresentada em juízo, o Estado ainda não se comprometeu em ofertar internet e notebooks para os professores, em efetivo exercício de docência, e equipes gestoras das escolas e das unidades de representação da SEE, além de uma plataforma digital para conectar professores e alunos em ambientes virtuais de aprendizagem.

Sendo assim, na próxima semana, em frente a Casa Cívil vai ter uma manifestação para que o governo cumpra as promessas que pôs fim à greve.