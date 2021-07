Separada, Nicole Bahls posta vídeo dançando funk e ironiza ex, Marcelo Bimbi, por suposta traição

- Publicidade-

Parece que ainda vai render muito assunto a separação de Nicole Bahls e Marcelo Bimbi. Após uma suposta traição, ela pôs fim ao casamento de três anos, no último dia 25. Nesta quinta-feira, a influenciadora e ex-assistente de palco decidiu compartilhar um vídeo desses com dancinha. O curioso é que para muitos pareceu indireta.

View this post on Instagram A POST SHARED BY NICOLE BAHLS (@NICOLEBAHLS)

Com fundo musical de “Chama pelo apelido”, de MC das Mulher e DJ Enzo Único, ela tirou onda da situação. No refrão do funk a frase “Vai vai malvadão, Ele é bandido, b-b-bandido, b-b-bandido, b-b-bandido”. O que a web viu como uma clara referência ao ex de Nicole, que ainda brincou, ao colocar chifres nela mesma.

Bimbi teria pulado a cerca com uma influenciadora do Acre, no início do mês, após um evento do qual foi contratado. Os dois teriam se conhecido no trabalho e esticado para uma festa. Nicole teve acesso a prints de conversas entre os dois e terminou a relação.