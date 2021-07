Sensitiva faz previsões sobre Faustão na Band e diz que Luciano Huck fracassará na Globo

- Publicidade-

A sensitiva Lene participou do programa Mulheres, da TV Gazeta, e fez previsões acerca das mudanças que acontecerão na TV brasileira em breve. De acordo com a médium, o apresentador Fausto Silva, que deixou a Globo após mais de três décadas no comando do Domingão, terá grande sucesso na Band em seu novo projeto.

“Faustão vai ser muito feliz. Eu lembro de uma previsão que fiz em 2016 de que a Globo iria passar por uma crise tão grande que iria quebrar. Até riram de mim. Eu falei que iam se debandar um bando de atores e a Globo vai se reformular toda porque ela iria quase à falência”, destacou Lene.

Sobre Faustão na Band, ela disse que o apresentador terá muito sucesso e que alcançará o primeiro lugar de audiência contra quem for concorrer com ele no horário. “Muito sucesso e quem for bater de frente com ele aos domingos, vai quebrar a cara, porque ele vai ficar em primeiro lugar”, garantiu.

Indagada sobre Faustão ganhar de Luciano Huck, que assumirá as tardes de domingo da Globo, Lene foi taxativa: “Eu não sei se Luciano Huck vai ficar nesse domingo aí, não, porque a audiência dele não vai pra frente. O Tiago Leifert vai ter mais sucesso à frente [do domingo da Globo] do que o Luciano Huck. Não vai dar certo”.

A sensitiva ainda disse que o Big Brother Brasil terá um novo apresentador e que será Marcos Mion.

Já assinou o contrato, vão anotando aí”, cravou. “Próximo apresentador do Big Brother Brasil será Marcos Mion e vai arrebentar”, disparou.

“O público está amando o Tiago Leifert aos domingos e este menino só tende a progredir, só que tem tanta inveja em cima dele e ódio, que eu vou te contar. É bom ele se cuidar porque ele vai ter um pequeno probleminha de saúde”, orientou.

Questionada por Regina Volpato sobre o motivo do ódio, Lene destacou que as pessoas não aceitam o sucesso do próximo. “Inveja. Infelizmente a gente vive em um mundo em que tem muito tapinha nas costas e muita inveja, entendeu? É aquele negócio: eu quero te ver bem, mas nunca melhor do que eu”, concluiu.

Veja: