Sem previsão de alta, Bolsonaro passará por bateria de exames nesta quinta em SP

O presidente chegou no hospital da zona sul de São Paulo por volta das 19h30, transferido do Hospital das Forças Armadas, em Brasília. Ele estava acompanhado do filho, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), e do cirurgião Antonio Luiz de Macedo, que o operou em 2018, após a facada.

De acordo com a assessoria do hospital, Macedo também acompanhará Bolsonaro nesta quinta-feira, durante os exames. Foi ele quem constatou a obstrução intestinal nesta quarta, quando o presidente foi internado no Hospital das Forças Armadas, em Brasília. Há mais de dez dias o presidente se queixava de soluços persitentes.

Em entrevista à rádio Jovem Pan, o senador e filho do presidente, Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) disse pretende para São Paulo na quinta-feira. Na ocasião, ele também afirmou que Bolsonaro chegou a ser intubado por “precaução” em Brasília, mas a informação não foi confirmada.