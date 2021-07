Sem feridos: Caçamba tomba ao tentar desviar de carro na BR 317

- Publicidade-

Era por volta das 19h00 desta quarta-feira, dia 7, quando uma caçamba se deslocava pela BR 317 sentido Epitaciolândia, quando sofreu um acidente chegando ao ponto de virar e ficar atravessado na estrada.

Segundo foi apurado com um ex-policial rodoviário Federal que vinha atrás e praticamente presenciou o incidente, contou que a caçamba trafegava normalmente pela BR quando aconteceu o acidente.

Um veículo de pequeno porte que vinha contrário à caçamba, teria tentado desviar de um dos buracos indo para a contramão. Foi quando o motorista da caçamba modelo Mercedez Benz (não identificado), realizou uma manobra rápida para evitar o choque frontal, podendo causar um acidente grave.

Com a manobra, teria sido difícil o controle do caminhão, fazendo com que virasse. Por um milagre, o motorista nada sofreu e registrou apenas danos materiais no veículo. Também não foi identificado o veículo e o motorista do carro que causou o acidente.

Também foi informado que o caminhão está prestando serviços na recuperação da BR 317 e o motorista estava indo para casa descansar após o dia de trabalho. O caso teria sido comunicado à PRF e um trator foi solicitado para desvirar e retirar o mesmo do meio da estrada.