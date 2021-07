Sem concurso Mapa, ministério divulga edital para remoção

- Publicidade-

Que não há a previsão de novo concurso Mapa, isso não é segredo para ninguém. Entretanto, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou um edital com regras para remoção de servidores.

E você sabe o que isso significa? O órgão pode estar se movimentando para oficializar um novo pedido e pressionar a Economia pela autorização.

Isso porque a remoção de servidores costuma anteceder novas contratações. E isso você já sabe que só pode acontecer por meio de concurso Mapa, ainda mais se tratando de um órgão do Governo Federal.

O edital de remoção do concurso Mapa foi publicado por meio de portaria que consta no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 22. Quer ter acesso?

Quais serão os critérios para a remoção?

A remoção de servidores da defesa agropecuária ocorrerá prioritariamente nos casos de:

I – criação, alteração ou extinção de Unidade;

II – ajuste no quadro de lotação ideal da defesa agropecuária; ou

III – promoção de rodízio dos servidores.

Quando será publicado o próximo concurso Mapa?

Para um novo concurso Mapa, o ministério precisa de autorização da Economia. Com o aval, o Mapa vai poder iniciar os preparativos e publicar o edital da sua próxima seleção para efetivos.

Por enquanto, o órgão segue sem previsão de novo concurso. Além disso, em 2021 o Mapa não confirmou se enviou pedido ao Ministério da Economia.

Concurso Mapa foi solicitado nos últimos anos

Em 2019 e 2020 o Mapa confirmou informações de concurso à Folha Dirigida. O mais recente, de 2020, foi para o preenchimento de 280 vagas.

De acordo com o Mapa “não foram encaminhados pedidos de concursos para 2021 ao Ministério da Economia”. Mas o órgão esclareceu que recebeu do ME um ofício.

O Mapa explicou que a sua Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas entendeu que o ofício enviado pelo ME deverá ser encaminhado à Presidência da República para autorizar o provimento excepcional solicitado.

Estas chamadas excepcionais, segundo o Ministério da Agricultura, estão relacionadas à nomeação adicional de 140 excedentes para o cargo de auditor fiscal federal agropecuário.

Junto ao pedido, o Mapa esclarece que irá reiterar sua solicitação para a autorização de novo concurso Mapa 2021 para provimento de 280 vagas.

Mapa teve pedido negado para concurso com 1,7 mil vagas

Em 2019, o órgão confirmou à Folha Dirigida um pedido para o preenchimento de 1.744 vagas, distribuídas em diversas carreiras e incluindo também o Instituto Nacional de Meteorologia – Inmet, vinculado à pasta.

“Porém, os pedidos de novos concursos para 2020 foram negados pelo Ministério da Economia”, disse a pasta.

Último concurso Mapa foi em 2017

O último concurso para o cargo de auditor-fiscal agropecuário, na função de veterinário, aconteceu em 2017. Além da graduação em Medicina Veterinária, foi necessário o registro ativo nos conselhos regionais ou federal da categoria.

A seleção foi organizada pela banca Esaf e os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas, contendo 70 questões entre: Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos, além de exames discursivos e de títulos.

O concurso Mapa 2017 segue válido até março de 2022. Além desse, em 2014, as pasta realizou uma seleção que foi prorrogada e teve sua validade expirada em 2016.

Na época, foram oferecidas 796 vagas, em cargos dos níveis fundamental, médio, médio