Secretaria Municipal de Meio Ambiente intensifica ações de combate a queimadas

Com o objetivo de combater o aumento no número de focos de queimadas na cidade de Cruzeiro do Sul, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente intensificou as ações preventivas de educação e fiscalização. O combate é realizado em conjunto com a Defesa Civil Municipal em parceria com outros órgãos como Corpo de Bombeiros, Instituto de Meio Ambiente do Estado do Acre (Imac) e Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema).

De acordo com os números oficiais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, de janeiro a julho de 2021 foram registradas em Cruzeiro do Sul 147 ocorrências de focos de incêndios, sendo 22 em maio, 50 em junho e em apenas 10 dias de julho já são 32 casos.

Para realizar o combate aos focos a Prefeitura atua com uma brigada de incêndio do município, composta por 12 profissionais, que realizam diariamente o combate aos incêndios em áreas de florestas no município.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Ygoor Neves, o município também vem realizando um trabalho de conscientização junto aos moradores, levando informações sobre os prejuízos ambientais e de saúde causados pelos focos de queimadas.

“Nesse período sempre acontece um aumento nos casos de queimadas, e pensando nisso além da parte operacional fizemos todo um trabalho educativo para que haja a conscientização da população. Nossas equipes estão todos os dias na rua realizando um trabalho de combate a esses incêndios”, disse Neves.

O prefeito Zequinha Lima enfatizou que a gestão esta empenhada em reduzir os números de queimadas, porém é preciso que haja a colaboração da sociedade.

“Nossa gestão esta empenhada no combate às queimadas, colocamos nossa estrutura de servidores, nossa brigada de incêndio a disposição, em parceria com o Corpo de Bombeiros, para juntos atuarmos nessa empreitada. Contudo precisamos do apoio da população, todos precisam entender que não podemos queimar, principalmente nesse período”, disse o prefeito.