Secretaria Municipal de Agricultura Familiar de Rio Branco  receberá  Emendas da deputada Mara Rocha para incentivar homem do campo

O secretário Eracides Caetano, da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico (Safra) de Rio Branco, recebeu na tarde desta quinta-feira, 1º, a deputada federal Mara Rocha.

A visita teve como objetivo apresentar ao secretário as emendas que a Deputada alocou para a Secretaria Municipal de Agricultura, como forma de incentivar o homem do campo. Dentre elas, emendas para recuperação de pontes e ramais, construção do novo Mercado Municipal Elias Mansur, aquisição de kits hortas e construção de casas de farinha.

As associações beneficiadas foram: Associação Rosemilson, Associação Projeto Vista Alegre no Belo Jardim, Associação dos Produtores Rurais do Pólo Geraldo Fleming, Associação dos Produtores do Quixadá, Associação de Produtores Rurais Baixa Verde e Associação de Produtores Rurais Hélio Pimenta .

Na oportunidade, a deputada ouviu algumas das necessidades da secretaria e colocou seu mandato à disposição da pasta da Agricultura.

Mara Rocha agradeceu ainda pela receptividade disse estar muito feliz com as inovações da nova gestão. “Este ano de 2021, destinamos recursos para obras importantes, foram R$ 3 milhões para a construção da Ponte da Estrada Jarbas Passarinho, R$ 5 milhões para a construção do novo Mercado Elias Mansur e ainda emenda para fomentar a produção agrícola ajudando nosso pequeno produtor, como engenhos, kits hortas e de casas de farinha. Parabéns ao secretário e toda sua equipe pelo excelente trabalho que tem feito. Parabéns ainda ao prefeito Tião Bocalom por acreditar na produção rural”, elogiou Mara Rocha.

O secretário agradeceu pelas emendas que a deputada trouxe para ajudar o produtor rural, pela preocupação e todo seu esforço em ajudar a desenvolver agricultura no município. “Essa é uma prioridade do prefeito Bocalom: melhorar os ramais, e dar acesso para ajudar muito na produção rural para aquecer a economia de Rio Branco”, disse Eracides.

Além das emendas para atender a produção rural, Mara Rocha destinou mais de R$ 7 milhões para outras secretarias de Rio Branco.

