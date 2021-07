Secretaria Estadual de Turismo lança em Cruzeiro do Sul Programa que garante descontos em hotéis e restaurantes para servidores

- Publicidade-

ara fortalecer o turismo interno, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo (Seet), lançou em Cruzeiro do Sul, na segunda-feira, 5, o programa Viaja Mais Servidor, que consiste em garantir descontos em hotéis e restaurantes para servidores ativos e inativos do Estado.

O programa foi lançado durante o evento Aqui tem Turismo – Turistando no Juruá, do Sistema Fecomércio, em parceria com o Sebrae e com o Estado.

Governador Gladson Cameili participou do lançamento do programa. Fotos: Marcos Santos/Secom

“Faremos uma busca ativa para reduzir as diárias de hotéis para os servidores e criar outras vantagens que os incentivem a conhecer mais o Acre”, explica a secretária de Estado de Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique.

De início, o programa será implantado em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Brasileia, podendo ser estendido para outros municípios. “Entendo que o turismo é uma das prestações de serviços que mais geram empregos e oportunidades no mundo. Envolve desde os taxistas que buscam os visitantes no aeroporto, passando pelos hotéis e restaurantes, até os barqueiros conhecedores dos caminhos dos rios que levam os visitantes aos lugares mais distantes. Assim, o turismo é uma fonte de riquezas”, declarou o governador Gladson Cameli.

Conheça algumas opções de turismo no Acre

Rio Branco

Novo Mercado Velho

Antigamente conhecido como Mercado Municipal, hoje o Novo Mercado Velho é um ponto de encontro dos moradores e turistas que passam pela capital acreana. Localizado na margem esquerda do Rio Acre, de frente para a passarela Joaquim Macedo e as pontes Juscelino Kubitschek e Coronel Sebastião Dantas, o atrativo turístico conta com bares, restaurantes e lojas de artesanato, entre outros.

Palácio Rio Branco

Sede do governo do Acre, a construção do Palácio Rio Branco foi iniciada na década de 1920, com projeto arquitetônico do alemão Alberto Massler. Inspirado nas edificações gregas, foi inaugurado em 1930, porém, totalmente concluído no governo de José Guiomard Santos, em 1948. Em 2008, na gestão do governador Binho Marques, foi oficialmente instituído o Museu Palácio Rio Branco. No espaço em frente ao local, é possível contemplar o Obelisco dos Heróis da Revolução e a Fonte da Sagração. Além disso, pode-se, ainda, conhecer diversas fases da história do povo acreano por meio de vídeos, fotografias e depoimentos em áudio.

Palácio Rio Branco fica localizado no centro da capital acreana. Foto: Aleff Matos/Sefaz

Praça da Revolução Acreana

É a principal e mais antiga praça da cidade. A construção do quartel da Polícia Militar e do Presídio Ministro Vicente Rao (atual sede da Prefeitura de Rio Branco), durante o governo de Hugo Carneiro (1926-1930), definiu os contornos da Praça Rodrigues Alves, que seria inaugurada, décadas depois, pelo governador Guiomard Santos. O lugar ganhou, em 1964, uma estátua do coronel Plácido de Castro, comandante da Revolução Acreana, passando a ser chamado de Praça Plácido de Castro. Após uma reforma em 2006, a antiga praça ganhou ares de modernidade, exibindo piso de pedras portuguesas, mosaicos de granito, bancos em madeira, quiosques e um monumento de 12 metros em homenagem aos heróis anônimos da Revolução Acreana.

Gameleira

Localizada à margem direita do Rio Acre está a Gameleira. Ali é possível encontrar a centenária árvore que deu nome ao local, símbolo de perseverança e resistência do povo acreano e que serviu de referencial para a fundação da capital, no fim do século 19. Atualmente, o espaço é um grande calçadão, que hospeda pequenas lanchonetes, bancos para observação do manancial e o mastro da bandeira.

Localizada à margem direita do Rio Acre está a Gameleira. Foto: cedida

Cruzeiro do Sul

Catedral Nossa Senhora da Glória

Localizada no centro de Cruzeiro do Sul, a Catedral Nossa Senhora da Glória é cartão postal da cidade. Fundada em 1931, a igreja foi construída em forma circular, de tijolinhos cor de barro escuro, ao estilo alemão.

Catedral Nossa Senhora da Glória é cartão postal da cidade. Foto: cedida

Rio Croa

Conhecido pelas águas escuras, o Rio Croa é considerado um dos maiores pontos de ecoturismo de Cruzeiro do Sul. A paisagem paradisíaca já chamou a atenção de milhares de turistas. O local perdeu a característica de rio há cerca de 15 anos, e hoje, mais parece um lago. Com fauna e flora riquíssima, a vitória-régia é uma das características do Croa, sendo possível encontrar diversas por todo o rio. Além disso, ao longo dos quase três mil hectares, é fácil encontrar árvores centenárias, como samaúmas e seringueiras.

Rio Croa é considerado um dos maiores pontos de ecoturismo de Cruzeiro do Sul. Foto: Neto Lucena/Secom

Brasileia

Praça do Turismo

A Pracinha do Turismo, no centro de Brasileia, possui um parquinho infantil. É bem colorida e alegre. Um espaço para toda a família.

Local é um dos pontos turísticos da cidade. Foto: Secom