Secretaria de Saúde de Cruzeiro do Sul realiza testagem rápida de hepatites durante o Julho Amarelo

O Julho Amarelo marca o mês de combate às hepatites virais no país, tomando como referência o dia 28 de julho, dia instituído pela Organização Mundial de Saúde como o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais Instituída no Brasil pela Lei nº 13.802/2019, a campanha tem por finalidade reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais.

Em Cruzeiro do Sul, a prefeitura através da secretária municipal de saúde e vigilância epidemiológica vem realizando um conjunto de ações que visam prevenir e diagnosticar precocemente a doença como forma de melhor proteger à população. Além do lançamento oficial, que ocorreu em frente à catedral, a vigilância epidemiológica vem realizando testes rápidos em todas unidades de saúde.