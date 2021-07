Saúde de Rio Branco recebe 50 mil kits para testes rápidos de Covid-19

Em todo estado são 85.797 casos positivos, conforme o último boletim da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre).

Na oportunidade, Lima falou também sobre o mutirão que será realizado no domingo (4) para imunizar pessoas acima dos 30 anos no Ginásio do Sesi, no Conjunto Manoel Julião. Nesse sábado (3), a capital atende pessoas que tem mais de 32 anos.