Sargento da PM alcança destaque no 1º Curso de Pilotagem Operacional de Embarcações

Depois de intensos 34 dias – total de 270 horas/aula – do 1º Curso de Pilotagem Operacional de Embarcações (CPOE), promovido pelo do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), o 3° sargento da Polícia Militar do Acre (PMAC), Gilmar Alves Correia, finaliza o curso em 2º lugar.

Treinamento de pilotagem, reboque e manutenção de diversos tipos de embarcações, resgate de vítimas de afogamento, utilização de GPS, noções de tiro embarcado e sobrevivência policial, foram algumas das instruções ministradas durante o 1º CPOE, que além da PMAC, envolveu integrantes do Exército Brasileiro, CBMAC, Polícia Civil e do Grupo Especial de Fronteira (Gefron).

Na última semana do curso, os alunos permaneceram por quatro dias em navegação e percorreram o total de 540 km de rio. Doze embarcações partiram de Cruzeiro do Sul, passando pelos rios Japiim e Môa, até chegar ao extremo mais ocidental do Brasil – a Serra da Contamana – localizado em Mâncio Lima/Acre, na fronteira com o Peru.

Segundo o sargento Gilmar, o CPOE é um curso de excelência, que tem grande importância para o desempenho profissional no Estado, principalmente se considerar que a região norte é banhada por uma imensa bacia hidrográfica. Para ele, foi extremamente satisfatório participar de um curso de tão elevado nível técnico.

“Tive o privilégio de conhecer e conviver com mais 36 novos irmãos de profissão, e fiquei muito honrado por ter sido destaque. Isso demonstra que busquei absorver os bons conhecimentos aplicado nas instruções pela equipe de coordenação e pelos bons instrutores que tivemos”, destacou o policial.