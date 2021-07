Santa Juliana é alvo de investigação após cobrar R$ 40 mil em leito de UTI

- Publicidade-

A promotoria de defesa do consumidor do Ministério Público do Acre (MP-AC) resolveu abrir uma investigação minuciosa para apurar denúncias de que o Hospital Santa Juliana estaria cobrando um caução (entrada) no valor de R$ 40.000 (quarenta mil reais) por um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) a pacientes com covid-19.

A portaria n° 0004/2021 foi publicada na edição do Diário Eletrônico de segunda-feira, 5.

De acordo com a promotora, Alessandra Marques, o valor de R$ 40.000,00 é referente apenas a pacientes com Covid-19 em situação de urgência ou emergência para internação hospitalar.