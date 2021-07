Saiu! Calendário da 5ª, 6ª e 7ª parcela do auxílio emergencial é anunciado

Sendo encerrada mais uma rodada do auxílio emergencial, o Ministério da Cidadania vem se organizando para otimizar os pagamentos da quinta parcela.

Duas grandes informações já foram liberadas: a primeira é a publicação do calendário para os segurados do Bolsa Família e a segunda é a criação de um novo canal de comunicação via WhatsApp.

Calendário do auxílio emergencial para público do Bolsa Família

Até o momento os únicos cronogramas disponíveis são aqueles destinados para os segurados do Bolsa Família. Isso porque, esse grupo vem recebendo de acordo com o cronograma oficial do BF.

Desse modo, assim que a parcela é depositada no Caixa Tem, o cidadão tem acesso imediato ao saque e também pode fazer transferências. Para isso, basta ter o cartão do projeto em mãos ou então utilizar o código de retirada disponível no app.