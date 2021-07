Rua Santos Dumont recebe pavimentação asfáltica por parte Prefeitura de Sena Madureira

- Publicidade-

Dando continuidade ao trabalho de recuperação da malha viária do município, a Prefeitura de Sena Madureira, através da Secretaria Municipal de Obras, realizou o trabalho de pavimentação asfáltica em um trecho da Rua Santos Dumont, situado nas imediações do Bairro Jorge Alves Júnior.

Com mais essa via revitalizada, o poder público municipal avança com ações que visam proporcionar melhores condições de trafegabilidade nas ruas da Princesinha do Iaco. De acordo com o gestor da Secretaria de Obras, Édson Cameli, a recomendação do prefeito Mazinho Serafim (MDB), é para aproveitar cada dia de verão e intensificar ainda mais o trabalho, para que o cronograma de obras seja executado em tempo hábil.

“Estamos recuperando mais uma rua, quem passava por aqui sabe exatamente o quanto esse trecho era crítico. Portanto, necessitava urgente de uma intervenção do poder municipal. A orientação do nosso prefeito é que a equipe aproveite cada dia de sol e avançe com o trabalho, para isso, ele tem nos dado todo suporte, e tem sido essencial nesse processo de reconstrução da nossa cidade. Vamos chegar em outras Ruas e Bairros, a comunidade pode ter certeza que ainda vem muito trabalho pela frente”, destacou Cameli.

Vale lembrar que em datas anteriores, a Rua acima mencionada também recebeu serviços de drenagens, com implantação de Manilhas, pondo fim à um esgoto à céu aberto que existia na Localidade. Outro ponto à ser destacado é que essas e outras ações na área de infraestrutura, estão sendo realizadas via Recursos Próprios.