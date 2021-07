Ronsy reabre loja depois de prejuízo de R$ 16 milhões em incêndio em Rio Branco

- Publicidade-

Uma das maiores empresa de matérias de construção, a Ronsy, reabre as portas depois de 5 anos que um incêndio de grandes proporções destruiu o estabelecimento comercial. A empresa teve um prejuízo de R$ 16 milhões.

Na manhã desta terça-feira (20), os funcionários que estavam remanejados para outras lojas do setor, voltam a prestar serviços na matriz, que fica localizada na rua São Paulo, no bairro Dom Giocondo, em frente ao Cemitério São João Batista, em Rio Branco.

A festa contou com um grande arco de balões na porta de entrada dando as boas vindas ao clientes e funcionários que passaram atender no local.

A Ronsy é conhecida por ser uma das maiores empresas que fornece materiais de construção e com o menor preço do estado do Acre. Vale a pena ressaltar que a antiga loja na rua Santa Inês, no bairro Aviário, continuará aberta para atender os clientes daquela regional.

Na reabertura, a Ronsy lançou uma promoção relâmpago para quem quer construir ou reformar sua casa com qualidade, conforto e com o preço mais barato da cidade.

Os vendedores atendem pelos números (68) 99982-1589 ou pelo (68) 3226-1515. Entre em contato para falar com os vendedores e fazer um orçamento.