Rio Branco vacinará pessoas com 20 anos ou mais nesta sexta (23); veja os locais e horários

Rio Branco vai aplicar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas com 20 anos ou mais a partir desta sexta-feira (23), anunciou a Prefeitura da capital acreana. Serão 15 pontos de vacinação.

A aplicação da primeira dose estava suspensa desde terça (20) por falta de imunizantes. Com a chegada de 130 mil doses de vacinas ao Acre na quarta (21), Rio Branco ficou com 55.470 imunizantes, segundo o secretário Frank Lima (Saúde).

Em parceria com a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), haverá vacinação na Biblioteca Pública, no Centro de Rio Branco, e na Escola Cívico Militar Wilson Barbosa, na Cidade do Povo.

Para receber a vacina, o público precisa levar um documento com foto ou cartão do SUS ou CPF.

Veja os pontos de vacinação para a 1ª dose e horários

Sexta-feira, 23, e sábado, 24:

• Biblioteca Pública – 8h às 22h

• Conjunto Habitacional Cidade do Povo – 8h às 16h

• Urap Cláudia Vitorino – 8h às 16h

• Urap Eduardo Assmar – 8h às 16h

• Urap Vila Ivonete – 8h às 16h

• Urap Roney Meireles – 8h às 16h

• Urap Hidalgo de Lima – 8h às 16h

• Centro de Convenções da Ufac – 8h às 17h

Domingo dia 25

Centro de Convenções da Ufac – 8h às 17h

2ª dose

• Policlínica Barral y Barral • Drive thru em frente ao 7º BEC • Urap Valdeiza Valdez • Urap Bacurau

Segundo Frank Lima, a parceria com a Sesacre vai fortalecer mais o processo de imunização que objetiva alcançar a meta de vacinar 70% da população estimada de 284 mil rio-branquenses com idade acima dos 18 anos.

Dados do Ministério da Saúde apontam que Rio Branco já vacinou 167.247 pessoas com a primeira dose, ou seja, 58,74% da população vacinável, com mais de 18 anos, que é de 284.722.

No entanto, 55.648 pessoas tomaram a segunda dose ou dose única, o que corresponde à 19,54% da população totalmente imunizada.

