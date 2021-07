Rio Branco vacinará público a partir dos 30 anos contra Covid-19 durante mutirão no domingo (4)

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa), vai fazer mutirão de vacinação contra a Covid-19, no próximo domingo, 4, para pessoas com 30 anos ou mais. O atendimento ocorrerá no Ginásio do Sesi, no Conjunto Manoel Julião, das 8h às 22h.

A intenção da gestão é alcançar 150 mil pessoas vacinadas com a primeira dose do imunizante. Até o momento, 134 mil pessoas receberam a vacina na capital acreana.

“Nossa expectativa é que, já na semana que vem, Rio Branco seja a primeira capital do país a ter vacinado mais de 50% da população”, disse o secretário municipal de Saúde, Frank Lima.



