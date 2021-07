Rio Branco vacina pessoas a partir dos 32 anos contra a Covid-19 neste sábado e anuncia mutirão dos 30 no domingo

As pessoas acima dos 32 anos começam a ser vacinadas contra a Covid-19 neste sábado (3) em Rio Branco. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) vai abrir nove pontos de imunização para atender das 8h às 16h. No domingo (4) ocorre um mutirão para atender as pessoas acima dos 30 anos. A ação vai ocorrer no Ginásio do Sesi, no Conjunto Manoel Julião, das 8h às 22h.