Río Branco ultrapassa os 142 mil vacinados contra a Covid-19

O secretário municipal de saúde, Frank Lima, revelou que a capital acreana acaba de alcançar a média de 142 mil pessoas vacinadas contra a Covid-19.

Segundo a prefeitura, a cidade tem de atingir pelo menos 284 mil pessoas acima dos 18 anos imunizada com a primeira dose. Até agora, metade desse público foi atingido, representando 50% da meta.

Lima afirma que os dados já devem constar no portal do Ministério da Saúde, após equipes do município acabarem de lançar os números registrados com o mutirão realizado nesse domingo, 4, que vacinou mais de 4 mil pessoas em 14 horas.