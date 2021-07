Rio Branco tem poucas doses em estoque e mantém vacinação contra Covid para pessoas a partir dos 27 neste sábado

“Nós estamos com aplicativo identificando ali nas filas as possíveis tentativas de tomar vacina cruzada ou de tomar terceira dose e, quem for identificado, vai ser encaminhado para os órgãos de controle”, acrescentou.

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre recebeu 482.380 doses de vacinas e foram aplicadas 401.540 até este sexta (9), sendo 301.910 da primeira dose e 93.568 da segunda. Rio Branco aplicou 202.449 doses e Cruzeiro do Sul 47.991.

Segundo o governo, o número de doses aplicadas que consta no portal refere-se aos dados já inseridos no sistema do Ministério da Saúde, cujas atualizações são realizadas pelos municípios. Por isso, pode haver atraso nas informações.