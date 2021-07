Reunião entre prefeito Mazinho Serafim, pasta de cultura e vereadores define retorno da banda municipal Antônio Carlos Pereira

- Publicidade-

No fim da tarde desta segunda-feira (12), ocorreu uma reunião entre o prefeito Mazinho Serafim (MDB), a equipe da Secretaria de Cultura, os Vereadores Alípio Gomes (MDB), Ivoneide Bernardino (MDB), Raimundo dos Anjos (MDB) e o Maestro Antônio José. Na ocasião ficou definido o retorno da Banda Municipal Antônio Carlos Pereira às suas atividades.

De acordo com o Maestro, a partir de amanhã, terça-feira (13), os componentes já iniciarão os ensaios visando participar da inauguração do Complexo Esportivo que deve ocorrer ainda neste mês de julho, e das comemorações da independência do Brasil no dia 07 de setembro, e do aniversário de Sena Madureira, no dia 25 do mesmo mês.

“Graças a Deus a pandemia está sendo controlada, e com isso poderemos retornar com nossas atividades, mas claro, sempre respeitando os protocolos sanitários. Amanhã às 17 horas vamos ter o nosso primeiro ensaio, visando as datas comemorativas do nosso município. Quero agradecer ao prefeito Mazinho Serafim, aos vereadores e aos amigos da pasta de Cultura por todo o apoio que tem nos dado”, disse o Maestro.

O prefeito Mazinho Serafim também falou sobre a importância cultural da Banda para o município. “A Banda Antônio Carlos Pereira é um patrimônio de Sena Madureira, além de ter um trabalho ligado a área social, eles são importantes no que tange à abrilhantar as festividades e eventos em nossa cidade. Por essa razão, a nossa gestão apoia e incentiva o retorno de suas atividades, é um trabalho sério, que será realizado dentro das normas sanitárias. Vamos dar todo o suporte com relação à aquisição de instrumentos e uniformes, e no que mais for preciso”, destacou.

Vale ressaltar que nesse primeiro momento, a Banda retornará a ativa apenas com seus antigos componentes, tendo em vista que não há tempo suficiente para preparar novos alunos, por conta da proximidade das festividades. A previsão é que no final do mês de setembro, a Banda Musical abra inscrições e receba novos componentes.

Fotos: Wagner Menezes e Choquito