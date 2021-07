Retorno adiado! Tatiana Suarez sofre lesão e é retirada do card do UFC 266

Não vai ser dessa vez que Tatiana Suarez fará o seu tão aguardado retorno ao octógono do Ultimate. Através de sua conta oficial no ‘Instagram’ (veja abaixo ou clique aqui), a lutadora revelou que sofreu uma lesão no joelho e que precisará passar por cirurgia, sendo, portanto, obrigada a se retirar da luta contra Roxanne Modafferi, que estava agendada para o próximo dia 25 de setembro, pelo card do UFC 266.

A notícia é um balde de água fria para os que esperavam ver a talentosa lutadora – vencedora da 23ª edição do reality show ‘The Ultimate Fighter’ – de volta à ação após ficar mais de dois anos afastada, em função de uma séria lesão no pescoço.

Além de seu retorno, o confronto contra Modafferi marcaria a estreia de Suarez no peso-mosca (57 kg) do UFC, depois de chegar a ocupar o top 3 da divisão dos palhas (52 kg) antes do longo hiato de competição.

“Eu tenho um anúncio (a fazer). Não é o melhor anúncio, mas é um que precisa ser feito. Eu sofri uma lesão no joelho muito grave e agora preciso de cirurgia. Não consigo acreditar que essa é a minha realidade, mas é. E quando eles fizerem uma história sobre mim, ela vai ser a história mais f***. Porque quando eu fizer o meu retorno, ele vai ser incrível. E eu mal posso esperar por isso. Eu vou me manter positiva. Eu sei que isso vai ser difícil. Lesões são sempre duras, mentalmente mais do que fisicamente. Mas eu posso fazer isso. E com o apoio de vocês, tudo fica mais fácil. Obrigado pelo apoio. Mal posso esperar para voltar a lutar, o mais rápido possível”, comunicou Tatiana, em vídeo publicado na sua conta do ‘Instagram’.

No MMA profissional desde 2014, Tatiana Suarez possui um irretocável, ainda que curto, cartel de oito vitórias e nenhuma derrota. Pelo UFC, a americana venceu grandes nomes do plantel, como Alexa Grasso, Carla Esparza e Nina Nunes, anteriormente conhecida como Nina Ansaroff.