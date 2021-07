Restaurante A Princesinha realiza desafio do “Rodízio dos Brocados” e Manuares Júnior atual ‘brocado’ permanece com o título

- Publicidade-

O restaurante, churrascaria e pizzaria A Princesinha localizado na praça da Catedral no Centro, realizou mais uma vez na noite desta quinta-feira, 22, o desafio do “Rodizio dos Brocados” de quem come mais pedaços de pizza em Rio Branco.

Na última terça-feira, dia 22, o jovem Manuares Júnior foi o primeiro a bater o desafio proposto pelo proprietário do restaurante, Ramon Olivier, ao comer 35 pedaços de pizza com a ajuda de quatro garrafas de 500ml e metade de um refrigerante de 2 litros.

Nesta quinta-feira, novos desafiantes compareceram ao restaurante, churrascaria e pizzaria A Princesinha e disseram que facilmente derrotariam o jovem morador do bairro Calafate Manuares Júnior.

Sete competidores iniciaram por volta das 20h o desafio de quem come mais pizza e entre eles quem venceu foi o jovem Alisson Igor, de 19 anos, mais conhecido pelos amigo como ‘Muralha’, morador do bairro Cidade Nova na Capital.

‘Muralha’ bem que tentou derrotar o atual brocado Manuares Júnior, que comeu 35 pedaços de pizza, porém só conseguiu comer 22 pedaços.

“Eu tomei café e almocei, não vim preparado para o desafio, pensei que conseguiria, mas não deu a fome passou! Vou me preparar e vou tirar o título de Manuares Júnior”, disse Alisson Igor, o ‘Muralha’.

O atual brocado do restaurante, churrascaria e pizzaria, Manuares Júnior acompanhou de perto os seus concorrentes na pizzaria e ao ver que nenhum dos competidores o derrotou desafiou os Acreanos e até o homem que foi expulso do restaurante em São Paulo.

“Quero aqui desafiar todos os Acreanos e até o homem que foi expulso por comer demais em um restaurante em São Paulo na última terça-feira (13/7) durante um rodízio, venham competir comigo aqui no restaurante, churrascaria e pizzaria A Princesinha, ainda sou o atual ‘brocado’ e predendo permanecer com minha coroa”, finalizou Manuares Júnior.

Para participar do desafio, basta fazer a reserva através dos telefones (68)99943-2112 ou (68) 3222-7100. Vale ressaltar que quem bater a marca do “Rodízio dos Brocados”, não paga nada e ainda ganhará um convite a outro rodízio. Caso o “brocado” ou “brocada” não consiga, pagará o valor de R$35 no dinheiro ou R$39 no cartão.