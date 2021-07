Rancho do Lucas, uma Ilha verde no centro da cidade

- Publicidade-

Localizado a menos de 1500 metros de distância do centro da cidade de São Bento do Sul, no Planalto Norte do estado de Santa Catarina, o Rancho do Lucas, é uma Ilha verde fincada em área urbana, um ambiente paradisíaco, encantador com fontes de água natural, jardins de hortênsias que margeiam a estrada de acesso, Araucária por toda a extensão de aproximadamente 4 hectares.

Amplo espaço externo preenchido por pequenos jardins com ambientes ideais para café, reuniões descontraídas, práticas de meditação dentre outros.

Rancho do Lucas

Uma metamorfose de construção que passou de cocheira de cavalos, a área de festas da família e somando todas as experiências hoje é o Rancho do Lucas, com capacidade de até oito pessoas.

Chalé do Léo

De construção mista em madeira e alvenaria, remete ao hospede as sensações de memorias afetivas de um ambiente aconchegante de total conforto.

Em conceito aberto, a sala se intimida com a cozinha equipada com geladeira, micro ondas, forno, fogão e churrasqueira.

A lareira instalada estrategicamente no ambiente também aquece a suíte no piso superior. E na suíte, além de todo o conforto, uma sacada de frente para a trilha, sela todos os desejos de conforto.

Trilha

O hospede do Rancho do Lucas e do chalé do Léo, ambos ficam no mesmo ambiente, tem a disposição uma trilha em que encontra fonte de água natural, balanços e lógico a companhia da fauna e flora que parece festejar a presença humana.

Trilhas revitalizantes onde se houve o canto dos pássaros, a queda da água que revelam uma sinfonia dentro de uma atmosfera mística. Isso tudo a disposição dos hospedes que podem escolher a construção rústica do Rancho do Lucas ou o Chalé do Léo.

Pets são especialmente bem vindos

Amantes da natureza, Lucas e Pit prepararam ambientes para toda a família, e isso, claro inclui pets. No Rancho espaços amplo e seguro estão a disposição dos pets.

Novos empreendimentos

O casal Lucas e Pit, que recepcionam e pessoalmente cuidam dos detalhes para garantir o melhor a seus hóspedes, também iniciaram dois novos empreendimentos objetivando deixar o Rancho único em todos os quesitos de desejos.

Até o final desde 2021, o casal estará inaugurando a Cabana da Isa e a Casa da árvore. Esses dois ambientes dedicados ao público que pretende renovar votos de casamento, núpcias, comemorar datas especiais, ou seja, especialmente destinado a casais.