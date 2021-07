“Química muito forte”, diz casal após transar cinco vezes em reality

- Publicidade-

O reality show Brincando com Fogo Brasil, da Netflix, que teve novos episódios liberados nesta quarta-feira (28/7), pegou fogo literalmente. O empresário carioca Matheus Sampaio, de 25 anos, e a maquiadora do Rio Grande do Sul, Brenda Paixão, de 24, não resistiram e incendiaram a suíte do programa, que foi “inaugurada” por eles após transarem cinco vezes no cômodo.

Mas, de acordo com as regras da atração, o casal não poderia ter contato físico: nem beijo nem sexo. Como eles desobedeceram, tiveram que encarar uma punição: perderam R$ 200 mil, limite máximo de uma multa do programa, cujo prêmio é de R$ 500 mil.