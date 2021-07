“Quem quiser ser candidato entregue os cargos”, dispara Gladson Cameli

Em meio às notícias de que Márcio Bittar pode ser candidato ao governo do Acre pelo MDB, o governador Gladson Cameli )PP) foi duro no recado aos aliados que pretendem disputar o comando do Palácio Rio Branco em 2022.

Cameli disse a imprens que o aliado que quiser ser candidato a governador, deve entrega os cargos dos seus indicados na administração, “Não seguro ninguém, cada um é de maior para fazer o que bem entender”, declarou.

O governador Gladson lembrou que está focado nas obras deste ano, segundo, ele, o debate das eleições será ano que vem.



