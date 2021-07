Quase 55 % da população de Cruzeiro do Sul já foi vacinada contra a Covid-19

- Publicidade-

De acordo com o secretário municipal de saúde de Cruzeiro do Sul Agnaldo Lima, quase 55% da população já tomou a primeira dose de vacina. “Sabemos que a cada dia os casos de Covid-19 estão diminuindo, mas mesmo assim ainda é necessário seguir algumas recomendações da vigilância, para que não tenhamos um aumento de índices da doença.

Ainda segundo o secretário a segunda dose continuará acontecendo em Cruzeiro do Sul. “Durante essa semana, a vacinação de covid-19 ocorrerá no teatro dos Nauás, porque essa semana estamos com uma ação forte das vacinas H1N1 em nossas unidades de saúde”.