Quais vacinas contra covid são aceitas para entrar em diferentes países

A reabertura de alguns países ao turismo para viajantes vacinados deu início a um fenômeno: a busca por certos tipos de vacinas, que teoricamente seriam mais “aceitas” fora do Brasil. A ideia, contudo, não faz sentido do ponto de vista sanitário — todas as vacinas no Brasil têm eficácia contra casos graves da covid-19 — e nem turístico, já que a tendência em um mundo com a pandemia controlada é de que todas as vacinas sejam aceitas. Mesmo assim, muita gente se pergunta: quais países estão abertos atualmente para turistas vacinados e quais imunizantes são aceitos?

A Suíça foi um dos primeiros a anunciar sua reabertura para turistas brasileiros vacinados contra a covid-19. Desde o anúncio, o país entrou na lista dos mais procurados por brasileiros. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo buscador de passagens aéreas Kayak, houve um aumento de 146% para a cidade de Zurique e 144% para Genebra. No último sábado (17), a França também anunciou a abertura do país para brasileiros totalmente vacinados.

As vacinas e os países

Ao comprar uma passagem aérea e planejar uma viagem internacional, o turista precisa ficar atento e ler todas as informações disponíveis no site de cada embaixada. Lembrando que só tomar a vacina não garante passe livre para entrar em um determinado destino — alguns que aceitam turistas vacinados seguem fechados para brasileiros, por exemplo. Abaixo, fizemos uma relação que intercala vacinas aceitas por países abertos para turistas e vacinas sendo aplicadas em cada país no mundo — a tendência é que se um país aplica determinada vacina, ela deverá ser aceita posteriormente para viajantes:

AstraZeneca

União Europeia, Suíça, Canadá, Austrália, México, Anguilla, Antígua e Barbuda, Armênia, Bahamas, Barbados, Belize, Bermudas, Bolívia, Bósnia, Botswana, Colômbia, Coreia do Sul, Costa Rica, Croácia, Dominica, Emirados Árabes, Equador, Egito, Etiópia, Gana, Geórgia, Granada, Guatemala, Honduras, Sint Maarten, Islândia, Jamaica, Maldivas, Marrocos, Montenegro, Namíbia, Nicarágua, Peru, Panamá, Seychelles, Sri Lanka, Inglaterra.

Pfizer/BioNTech

União Europeia, Estados Unidos, África do Sul, Bermudas, Bolívia, Bósnia, Canadá, Colômbia, Coreia do Sul, Costa Rica, Croácia, Emirados Árabes, Equador, Honduras, Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, ilhas Turcas e Caicos, Islândia, Maldivas, Montenegro, Peru, Panamá, Qatar, República Dominicana, Sérvia, Inglaterra e Estados Unidos.

Janssen

União Europeia, Estados Unidos, Canadá, Coreia do Sul, África do Sul, Honduras, Islândia, Afeganistão. Moderna União Europeia, Estados Unidos, Canadá, Coreia do Sul, Croácia, Guatemala, Honduras, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Islândia, Qatar, Inglaterra. Sinovac (CoronaVac) Armênia, Albânia, Azerbaijão, Benin, Bósnia, Colômbia, Equador, Egito, México, República Dominicana, Camboja, Chile, China, El Salvador, Hong Kong, Indonésia, Líbia, Malásia, Macedônia, Omã, Paraguai, Filipinas, Singapura, Somália, Suíça, Tailândia, Uruguai, Tunísia, Turquia.