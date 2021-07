Pyong Lee toma medida drástica e corre para apagar registros após fim de casamento e traição exposta

Pyong Lee viu seu nome envolvido em mais um escândalo. Isso porque, Sammy Lee anunciou o fim do casamento entre eles. Tudo isso após um vídeo promocional do novo reality show da Record ser exibido. Nas imagens, o youtuber aparece deitado na cama com a ex BBB Antonella.

Mas, vale lembrar que esse assunto já havia sido exposto. No entanto, Sammy e Pyong negaram as acusações de traição. Além disso, Sammy chegou a chamar Antonella de 'vagabunda' nas redes sociais. Mas, após a chamada do reality show A Ilha mostrar Pyong Lee com Antonella na cama, Sammy decidiu colocar um fim em seu casamento. Então, nas redes sociais, ela compartilhou um desabafo e falou sobre a sua situação. "Vocês sabem o quanto eu tentei, o quanto errei em mentir pra mim, para salvar esse casamento. Jesus, o que eu faço? Entrego minha vida em tuas mãos, Deus, por favor não deixa meu filho sentir a minha dor! Filho, escrever isso com você no colo é doloroso demais", disse ela. Além disso, Sammy comentou: "Sim, meu casamento chegou ao fim. Me faltam forças para digitar mais alguma coisa".