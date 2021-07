Público à partir de 24 anos será vacinado contra a Covid-19 nesta sexta-feira

A Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul, irá vacinar nessa sexta-feira,02, o público da faixa etária de 24 anos acima. Para essas pessoas, estarão disponibilizados cinco Postos de Saúde para vacinação, como afirma o secretário municipal de saúde de Cruzeiro do Sul, Agnaldo Lima. “Será mais um dia de campanha de vacinação, tendo em vista que temos no estoque aproximadamente 1300 doses. Então, nesta sexta, estaremos dando inicio em cinco postos de saúde: posto do agricultor, posto do remanso, posto do aeroporto velho, 25 de agosto e posto do Cruzeirinho. Iniciará as 9 horas da manhã às 12 horas do dia e retomando as 15 horas até as 18 horas”, concluiu.



