PT vai ao Superior Tribunal Federal contra privatização dos Correios

Uma Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) foi impetrada na tarde desta quarta-feira (07), no Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, pedindo admissão do PT (Partido dos Trabalhadores) como instituição interessada na suspensão do processos de privatização dos Correios, já em tramitação na Câmara dos Deputados. Com isso, o PT quer fazer parte do processo que está em andamento na Corte para tentar barrar o avanço da privatização da estatal.