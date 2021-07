Próxima edição do Big Brother Brasil já tem data para estreia; veja novidades

- Publicidade-

Mesmo faltando quase seis meses para a estreia da nova temporada do Big Brother Brasil,

De acordo com a publicação, em um comunicado enviado ao mercado publicitário na semana passada, a Rede Globo informou que a próxima edição do BBB estreará no dia 24 de janeiro de 2022. Dentre a novidades da nova temporada de um dos principais reality shows do país estão a participação de anônimos, influenciadores digitais e ex-BBBs.

Com o nome de Ultra Big dos Bigs, o programa promete ter 22 participantes e 107 dias de duração. Mesmo estando a frente do “Super Dança dos Famosos”, a Globo já bateu o martelo e decidiu que Tiago Leifert segue no comando da próxima edição do BBB, além de comandar também a nova temporada de The Voice Brasil, que também já foi confirmada na grade da emissora no ano que vem.

A Globo decidiu manter Leifert na frente dos dois realitys até o primeiro semestre

Com a dança das cadeiras que irá ocorrer no ano que vem na grade da emissora dos Marinho, alguns nomes começam a ser cogitados para apresentarem as próximas edições do Big Brother Brasil. Entre eles estão: Fernanda Gentil, Ana Clara Lima e André Marques. Mas vale ressaltar que esse assunto é trabalhado em completo sigilo na Globo e nada foi decido ainda.

De acordo com a mesma publicação, o mercado publicitário tem manifestado preferência pelo apresentador Marcos Mion à frente das próximas edições do BBB. O comunicador deixou a Record TV no início desse ano, após ter apresentado o reality rural A Fazenda.