Projeto leva ressocialização através da música para adolescentes internos em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

Um projeto, desenvolvido com adolescentes em conflito com a lei, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, leva música como forma de ressocialização. Aulas vão ser retomadas nesta sexta-feira (9).

Ao todo, são pelo menos 16 adolescentes com idades entre 15 e 17 anos que retomam as atividades nesta semana. O projeto é desenvolvido pela Fundação Elias Mansour, em parceria com o Instituto Socioeducativo (ISE).

As atividades começaram ainda no início deste ano, mas foram suspensas devido a segunda onda da pandemia de Covid-19. Ao todo três professores da FEM ministram aulas de violão, ensinam partitura e ainda incentivam que eles componham.

“A gente entrou com essa parceria como uma cultura que transforma vidas. E eles gostaram muito e na sexta-feira (9) vamos ter o retorno das atividades onde os professores da FEM se dividem para dar as aulas”, contou chefe de departamento da FEM, Cordolino Mota.

O objetivo do projeto é incentivar os jovens a buscar na música à ressocialização, onde eles aprendem a ter disciplina quando voltarem para o convívio social. Além disso, tem objetivo de tirar do ócio e até mesmo descobrir novos talentos.

A previsão é de que as aulas sejam concluídas no final deste ano com apresentação dos participantes. “Música transforma vidas e a gente sabe disso”, conclui Mota.