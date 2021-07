Programa do Ratinho vai mostrar cidades do Acre nesta sexta na “Expedição Acre”

- Publicidade-

O Programa do Ratinho vai apresentar a partir de hoje (23) a “Expedição Acre”. São quatro episódios que vão mostrar as belezas e histórias das cidades acreanas, em rede nacional de televisão.

A “Expedição Acre” é conduzida pelo experiente jornalista Arthur Veríssimo. A série vai mostrar o abacaxi gigante de Tarauacá, a cultura indígena do povo Huni Kuin, a extração de borracha em Xapuri, as curiosidades da região de fronteira com a Bolívia e os misteriosos geoglifos, em Senador Guiomard.

O governador do Acre Gladson Cameli fez uma publicação em rede social falando sobre as reportagens produzidas nas cidades acreanas e aproveitou para convidar os acreanos a acompanhar logo mais à noite o Programa do Ratinho, no SBT.

““Nesta sexta-feira, 23, no Programa do Ratinho, pelo SBT, será exibido em rede nacional, uma série de reportagens sobre o nosso Acre. Vamos ver as belezas naturais, a cultura indígena e a nossa própria história. São quatro episódios gravados que serão mostrados todas às sextas-feiras. Não perca será às 20h15, horário do Acre”, disse o governador.