Professores da rede municipal de ensino de Rio Branco protestam por reajuste salarial

- Publicidade-

Na manhã desta terça-feira, 27, professores da rede pública de ensino de Rio Branco se reúnem, nesta manhã, em novo protesto, em frente à Prefeitura Municipal de Rio Branco, para cobrar respostas da atual gestão referentes às pautas levantadas pela categoria, como reposição inflacionária dos salários, readequação do Plano de Cargos e Carreiras, entre outros.

A mobilização é coordenada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre (Sinteac) e visa assegurar também a correção do piso para salário mínimo dos funcionários, elevação do percentual da insalubridade das merendeiras, notebooks e acesso à internet aos regentes e remuneração com reestruturação das tabelas e reformulação da Lei de Gestão Democrática com gratificações para gestores e equipe com inclusão dos funcionários de escolas na lei.