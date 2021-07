Procon intensifica fiscalização em agências bancárias de Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

Nesta semana, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor no Acre (Procon/AC) promove diversas ações do programa Rota da Qualidade nas cidades do Vale do Juruá. Uma dessas atividades são os atos fiscalizatórios nas agências bancárias de Cruzeiro do Sul.

Nas vistorias, os fiscais observaram o cumprimento da lei municipal nº 694/2015, que regulamenta o tempo máximo de espera nas filas dos bancos e a efetivação dos atendimentos prioritários. Os agentes também conferiram as medidas de proteção adotadas contra a Covid-19.

“Conforme a lei do município, os atendimentos presenciais nos bancos, em dias normais, devem ocorrer em até 20 minutos. Nas datas que antecedem e sucedem os feriados, o tempo de máximo de espera é de 30 minutos. Já nos dias de pagamento dos servidores públicos municipais, estaduais e federais, o prazo máximo para aguardar o atendimento é de 45 minutos”, informa a diretora-presidente do Procon/AC, Alana Albuquerque.

A norma também determina que os bancos devem afixar, em local visível ao público, cartazes indicativos ou informações do tempo máximo para atendimento; direito a senha ou bilhete constando a identificação da instituição bancária e da agência; o número de ordem de chegada, a data e o horário de entrada na fila de atendimento; o direito a assentos preferenciais e a identificação dos locais de bebedouros e dos banheiros.

“Recebemos muitas denúncias, principalmente sobre a demora no atendimento. Por isso, montamos essa operação para fiscalizar as agências bancárias e garantir aos cidadãos um atendimento presencial mais humanizado. Na oportunidade, também verificamos se os bancos estão cumprindo os protocolo sanitário de prevenção à Covid-19″, relata a coordenadora do Núcleo do Procon em Cruzeiro do Sul, Aleissa Lima.

Canais do Procon

O consumidor do Vale do Juruá que tiver a necessidade de receber algum esclarecimento, fazer reclamação ou denúncia, pode utilizar os canais de comunicação do Núcleo do Procon em Cruzeiro Sul; telefone (68) 3322-1330, que também é utilizado para o envio de mensagens por meio do WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8 às 13h; ou enviando um e-mail para o endereço eletrônico: [email protected]