Processo seletivo SEST SENAT abre diversas vagas de emprego

O Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte vem, frequentemente, divulgando editais com oportunidades de emprego. São vagas para diversas unidades da federação (processo seletivo SEST SENAT).

Conforme a página de RH da instituição, atualizada diariamente, há, neste momento, pelo menos 16 vagas de emprego sendo ofertadas para profissionais com diversos níveis de escolaridade.

Os contratos com os profissionais são por tempo indeterminado, todos regidos pelas regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Cargos e salários do processo seletivo SEST SENAT

Confira os cargos ofertados pela instituição, divididos por data final de inscrição e por unidade da federação:

Inscrições até 02 de julho de 2021

Instrutor de Esportes – Natal – RN, salário de R$ 1.194,65;

Motorista – Atibaia – SP, salário de R$ 2.952,47.

Inscrições até 05 de julho de 2021

Psicólogo – Juiz de Fora – MG, salário de R$ 3.142,79.

Inscrições até 06 de julho de 2021

Técnico de Formação Profissional – Máquinas Pesadas – Marília – SP, salário de R$ 5.036,47;

Gestor Operacional – São Paulo, salário de R$ 15.235,15 ;

; Auxiliar de Saúde Bucal – Marília – SP, salário de R$ 1.588,35;

Instrutor SENAT (Mecânica) – Chapecó – SC, salário de R$ 2.216,63;

Auxiliar Administrativo – Marília – SP, salário de R$ 1.527,38;

Instrutor SENAT (Trânsito) – Limeira – SP, salário de R$ 4.433,27;

Assistente Administrativo I – Marília – SP, salário de 2.522,90;

Odontólogo – Ribeirão Preto – SP, salário de R$ 5.064,33; e

Instrutor SENAT (Gestão) – Chapecó – SC, salário de R$ 2.216,63.

Inscrições até 09 de julho de 2021

Salva-Vidas – Maceió – AL, salário de R$ 1.642,22;

Coordenador de Desenvolvimento Profissional – Santarém – PA, salário de R$ 7.144,76;

Motorista – Uruguaiana – RS, salário de R$ 2.952,47.

Inscrições até 12 de julho de 2021

Auxiliar Administrativo – Patos de Minas – MG, salário de R$ 1.527,38.

Benefícios dos empregados do SEST SENAT

Além dos salários mensais, os contratados têm acesso a algumas vantagens, tais como:

Usufruir dos atendimentos oferecidos nas Unidades Operacionais do SEST SENAT (odontológico, psicológico, fisioterápico e nutricional);

Vale-transporte;

Vale alimentação e/ou refeição, conforme a carga horária permitir;

Seguro de vida;

Plano de saúde com coparticipação.

Como se inscrever no processo seletivo SEST SENAT

As inscrições para quaisquer das vagas anunciadas podem ser feitas no portal de recursos humanos do SEST SENAT. Os prazos finais nós informamos nos tópicos anteriores.

Para isso, os interessados devem rolar o cursor do mouse até o final da página, clicar no cargo desejado, realizar um breve cadastro no sistema, ler cada um dos regulamentos e encaminhar a documentação exigida.

Quando os cadastros são validados com sucesso, a seguinte mensagem fica disponível para os candidatos: “comprovantes enviados”.

Mas atenção: cada um dos cargos conta com um prazo máximo para inscrições, conforme informamos no tópico acima.

Processo seletivo SEST SENAT: avaliação

Geralmente, os candidatos às vagas do SEST SENAT passam por três etapas eliminatórias:

Provas objetivas e/ou provas discursivas; Análise de documentos; e Entrevista final.



Os inscritos devem atentar para as especificidades de seleção de cada cargo envolvido.

Editais do processo seletivo SEST SENAT

Todos os comunicados sobre as vagas, tais como os manuais, os cronogramas previstos, as convocações e os resultados, são informados por meio do próprio portal do SEST SENAT.

É extremamente importante que cada interessado faça a devida leitura do documento concernente à vaga do seu interesse, inclusive porque a página passa por atualizações constantes.

Por fim, informamos que o cadastro de oportunidades do SEST SENAT também se renova a cada dia. Portanto, nunca é demais acessar o site com frequência e conferir as novas vagas inseridas.