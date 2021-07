Processo seletivo ICMBio 2021: editais e inscrições; 109 vagas

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade divulgou novos editais para selecionar profissionais temporários. O processo seletivo ICMBio 2021 abre 1099 vagas imediatas para atuação na prevenção e combate a incêndios florestais em diversos estados.

Para concorrer a qualquer um dos cargos, é necessário ter nível fundamental incompleto. Demais requisitos, devem ser lidos nos editais de abertura.

Processo seletivo ICMBio: edital NGI ICMBio Novo Airão

Estão abertas 2 vagas para Agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial. A remuneração prevista é de R$ 1.100,00.

Os candidatos poderão se inscrever de 28 de junho até 02 de julho de 2021 das seguintes maneiras:

presencialmente, no escritório do NGI Novo Airão (das 08h às 12:00 e das 14h às 18h); ou

por meio do endereço eletrônico [email protected]

Processo seletivo ICMBio: edital NGI ICMBio Curitiba

Estão abertas 5 vagas para o cargo de Brigadista com remuneração de R$ 1.100,00 e contrato temporário de 24 meses.

A inscrição será realizada no período de 21 de junho a 09 de julho de 2021, das 10h às 16h, das seguintes maneiras:

presencialmente no Escritório Administrativo ICMBio NGI Curitiba – R. General Carneiro, 481 – Curitiba/PR;

presencialmente na Sede Floresta Nacional do Assungui – Estrada do Cerne, km. 64 – Campo Largo/PR;

pelo endereço eletrônico [email protected]

Processo seletivo ICMBio: edital REBIO Serra Negra

A inscrição será realizada apenas no dia 06 de julho de 2021 nas seguintes localidades:

Aldeia Indígena Baixa da Alexandra, no horário das 08h30 às 12h;

Aldeia Indígena Capoeira do Barro, no horário das 14h30 às 18h.

As vagas oferecidas são para:

Nível I – Brigadista: 5 vagas, com remuneração de R$ 1.100,00;

Nível II – Chefe de Esquadrão: 1 vaga, com remuneração de R$ 1.650,00.

Processo seletivo ICMBio: edital NGI ICMBio Sudoeste Baiano 2

Interessados poderão se inscrever nos cargos de:

Nível I – Brigadista: 10 vagas, com remuneração de R$ 1.100,00;

Nível II – Chefe de Esquadrão: 2 vagas, com remuneração de R$ 1.650,00.

Os registros deverão ser feitos de 01 até 09 de julho de 2021:

presencialmente, no Instituto Adroaldo Moraes, rua 17 de fevereiro, 5, Centro – Boa Nova-BA, nos horários das 8h às 12h e das 14h às 16h; ou

pelo endereço eletrônico [email protected]

Processo seletivo ICMBio: edital Parque Nacional do Superagui

A oferta é de três vagas para Agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial, com remuneração de R$ 1.100,00.

A inscrição será aceita na sede do Parna Superagui, Comunidade Barra do Superagui, Guaraqueçaba/PR, no período de 28 de junho até 09 de julho de 2021. Os horários de atendimento serão das 08h às 12h e das 14h às 18h.

Processo seletivo ICMBio: edital Estação Ecológica de Guaraqueçaba

Estão abertas três vagas para Agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial, com remuneração de R$ 1.100,00.

A inscrição será aceita na base do ICMBio em Guaraqueçaba, Rua Paula Miranda, n. 10, Centro, Guaraqueçaba/PR, no período de 28 de junho até 09 de julho de 2021. Os horários de atendimento serão das 08h às 12h e das 14h às 18h.

Processo seletivo ICMBio: edital NGI ICMBio Matinhos

O edital oferece cinco vagas para Agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial, com remuneração de R$ 1.100,00.

Interessados poderão fazer suas inscrições presencialmente na sede administrativa do NGI Matinhos, localizada na rua das Palmeiras, 170, Bairro Caiobá, Matinhos/PR. Os registros serão recebidos nos dias 01, 02, 05 e 06 de julho de 2021, nos horários das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h.

Processo seletivo ICMBio: edital RDS Nascentes Geraizeiras

Estão sendo oferecidas três vagas de nível II para Agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial, com remuneração de R$ 1.650,00.

A inscrição será realizada de 07 até 09 de julho de 2021, presencialmente na sede administrativa da RDS Nascentes Geraizeiras, localizada na Praça Benedito Valadares, 29, Centro, Rio Pardo de Minas/MG (antiga Ruralminas). O atendimento será feito nos horários de 09h às 12h e das 14h às 17h.

Processo seletivo ICMBio: edital PARNA Serra da Bocaina 2

Há uma vaga para Brigadista em contrato de seis meses, com remuneração de R$ 1.100,00. As inscrições ficarão abertas até dia 08 de julho de 2021. Os interessados em participar devem realizar seus registros na Base do Núcleo de Gestão Integrada ICMBio Paraty em São José do Barreiro/SP – (antiga sede do Parque Nacional da Serra da Bocaina).

O endereço é Rodovia Francisca Mendes Ribeiro, SP 221, Centro, São José do Barreiro/SP. Os candidatos serão atendidos nos horários de 8h às 12h e das 13h às 17h, exceto finais de semana.

Processo seletivo ICMBio: edital Estação Ecológica do Jari

Está aberta uma vaga para Agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial, com remuneração de R$ 1.100,00. Os registros serão recebidos até o dia 05 de julho de 2021 das seguintes maneiras:

presencialmente na Base Administrativa da Estação Ecológica do Jari, localizada na Rua 80 nº 109, Bairro Staff, Distrito de Monte Dourado Almeirim/PA (das 8h às 12h e das 14h às 18h);

pelo endereço eletrônico [email protected]

Processo seletivo ICMBio: edital NGI Cautário-Guaporé 2

As oportunidades são para os cargos de Brigadista e de Agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial. Ambos possuem remuneração de R$ 1.100,00. Os candidatos deverão realizar suas inscrições em uma das seguintes maneiras:

presencialmente na Sede Administrativa NGI ICMBio Cautário-Guaporé – Rua São Cristóvão, 903, Jardim Presidencial, Ji-Paraná/RO, somente no dia 13 de julho de 2021 ;

; presencialmente na Base de Campo de Porto Murtinho – Reserva Biológica do Guaporé – Distrito de Porto Murtinho, São Francisco do Guaporé/RO, nos dias 13 e 14 de julho de 2021 ;

; pelo endereço eletrônico [email protected] até o dia 14 de julho de 2021.

Processo seletivo ICMBio: edital REBIO Lago Piratuba

As oportunidades abertas são para:

Nível I – Brigadista: 20 vagas, com remuneração de R$ 1.100,00;

Nível I – Agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial: cadastro reserva, com remuneração de R$ 1.100,00;

Nível II – Chefe de Esquadrão: 4 vagas, com remuneração de R$ 1.650,00.

O período de inscrição ficará aberto de 05 até 16 de julho de 2021 e os registros poderão ser realizados das 8h às 18h:

pelo endereço eletrônico [email protected];

na Sede da Reserva Biológica do Lago Piratuba localizada na rua Rio Araguari, 224, Beira Rio, Cutias/AP;

na Base Avançada da Reserva Biológica do Lago Piratuba localizada na Vila Sucuriju, Amapá/AP;

na Base de campo da Reserva Biológica do Lago Piratuba localizada no igarapé do Tabaco, na margem esquerda do baixo curso do rio Araguari, Amapá/AP; ou

na Base de campo da Reserva Biológica do Lago Piratuba localizada na foz do paraná do lago Comprido de Cima (Extrema), Tartarugalzinho/AP.

Processo seletivo ICMBio: edital Base Porto Velho

São oferecidas duas vagas para Agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial, com remuneração de R$ 1.100,00. Os registros serão recebidos de 02 até 07 de julho de 2021 presencialmente no ICMBio de Porto Velho/RO.

O endereço é Avenida Lauro Sodré, 6500, Bairro Aeroporto. Os candidatos serão atendidos na recepção do prédio do CENSIPAM somente nos dias úteis, nos horários de 9h as 11h.

Processo seletivo ICMBio: edital PARNA São Joaquim 2

O edital oferece as seguintes oportunidades:

Nível I – Brigadista: 4 vagas, com remuneração de R$ 1.100,00;

Nível II – Chefe de Esquadrão: 1 vaga, com remuneração de R$ 1.650,00.

As inscrições se encerrarão no dia 07 de julho de 2021. Interessados em participar deverão se registrar:

pelo endereço eletrônico [email protected] (com a documentação listada no edital digitalizada e anexada no e-mail); ou

na sede administrativa do Parque Nacional de São Joaquim, à Av. Pedro Bernardo Warmling, 1542, bairro Esquina, Urubici/SC, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h.

Processo seletivo ICMBio: edital PARNA Sempre-Vivas

Estão abertas oportunidades para os seguintes cargos:

Nível I – Brigadista: 18 vagas, com remuneração de R$ 1.100,00;

Nível II – Chefe de Esquadrão: 3 vagas, com remuneração de R$ 1.650,00.

Os candidatos poderão se inscrever até o dia 02 de julho de 2021:

pelo e-mail [email protected];

pelo preenchimento do formulário eletrônico que será disponibilizado e enviado pelo WhatsApp no telefone (38) 3531-3266;

presencialmente na sede do Parque Nacional das Sempre Vivas, localizada no Beco da Paciência, n º 166, Centro, Diamantina/MG.

Processo seletivo ICMBio: edital ESEC Seridó

O edital oferece cinco vagas para Agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial, com remuneração de R$ 1.100,00.

As inscrições devem ser feitas até as 17h do dia 02 de julho de 2021 na sede administrativa da Esec Seridó, localizada à BR-427, Km 128, Zona Rural, no município de Serra Negra do Norte/RN.

Processo seletivo ICMBio: edital ESEC Maracá-Jipioca

A oferta do processo seletivo é para:

Nível I – Brigadista: 4 vagas, com remuneração de R$ 1.100,00;

Nível I – Agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial: 1 vaga, com remuneração de R$ 1.100,00;

Nível II – Chefe de Esquadrão: 1 vaga, com remuneração de R$ 1.650,00.

As inscrições já estão abertas e serão recebidas até o dia 09 de julho de 2021. Para se inscrever, os candidatos devem:

comparecer na a base administrativa da Estação Ecológica de Maracá-Jipioca, situada na rua Guarani, 274, Centro, Amapá/AP (das 8h às 12h e das 14h às 18h); ou

enviar e-mail para o endereço eletrônico [email protected]

Processo seletivo ICMBio: etapas de seleção

Os candidatos serão avaliados inicialmente em uma pré-seleção, que consiste em:

Testes de Aptidão Física – TAF ;

; Teste de Habilidade no Uso de Ferramentas Agrícolas – THUFA.

As datas e locais de realização das etapas variam conforme o edital escolhido.

Depois da pré-seleção, os candidatos que forem classificados serão avaliados em prova de títulos, que irá pontuar experiência na área e qualificação profissional.

Editais

É fundamental ler atentamente cada um dos editais para conferir todos os detalhes, como requisitos e documentação necessária para o ato da inscrição, ok?

Todas as informações sobre as etapas podem ser acessadas nos seguintes links:

O que é ICMBio?

ICMBio é a sigla do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. O Instituto é responsável por executar as ações do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, além de realizar pesquisas na área de biodiversidade.

