Processo seletivo do Detran tem 62 vagas para cargos com salários de mais de R$ 2 mil no Acre

As inscrições iniciam às 14h desta sexta e se estendem até o dia 5 de agosto pelo site da banca organizadora. Para as pessoas sem acesso à internet, o Detran-AC montou pontos de inscrições nos municípios onde serão aplicadas as provas:

O edital destaca o valor das inscrições varia de acordo com o cargo que o candidato vai correr. As inscrições para o cargo de orientador de trânsito custa R$ 36; técnico administrativo R$ 39 e examinador de trânsito R$ 41. As informações completas podem ser conferidas no edital.

As provas objetivas do processo seletivo serão aplicadas nas dez cidades listas no edital no dia 12 de agosto, sendo das 9h ao meio-dia para o cargo de orientador e examinador de trânsito; das 14h às 17h para técnico administrativo.