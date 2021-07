Prisão de Roberto Dias: entenda as bases legais e relembre outros casos de detenção em CPI

Ao prestar depoimento na CPI da Covid no Senado nesta quarta-feira, o ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde Roberto Dias acabou preso em flagrante por falso testemunho. A ordem partiu do presidente da comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM), após a revelação de áudios que desmentem a versão de Dias sobre o encontro acidental com o cabo da Polícia Militar Luis Paulo Dominghetti, em um restaurante de Brasília, onde o policial diz que o ex-diretor pediu propina de um dólar por dose de vacina.