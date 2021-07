Princípio de incêndio atinge cobertura de supermercado do Centro de Cruzeiro do Sul

Um princípio de incêndio no supermercado Super Econômico, no centro da cidade de Cruzeiro do Sul (AC), mobilizou os funcionários do local que conseguiram apagar o fogo, com o auxílio dos preventivos de incêndio, no início da tarde desta quinta-feira (01), segundo informou o Sub-Tenente do Corpo de Bombeiros, Ocimar Farias.

As chamas começaram “manta térmica” da cobertura do estabelecimento e os funcionários conseguiram apagar o fogo, antes que ele se alastrasse para outras instalações. Ninguém se feriu.

Segundo o Sub-Tenente Ocimar Farias, não foi necessário enviar uma equipe do bombeiro militar, pois o fogo já havia sido contido com o auxílio dos preventivos de incêndio existentes no prédio.



